"Der Samstag wird immer mehr unser Lesetag. Die Wochenendausgabe wird perspektivisch die eine gedruckte taz sein. Alle Qualitäten der taz müssen da zusammenkommen. Dafür sorgen wir", erklärt taz-Chefredakteurin Junge.Vor mittlerweile drei Jahren hatte die taz bekanntlich angekündigt, dass die Zeitung künftig nur noch einmal die Woche in gedruckter Form erscheinen könne und ansonsten voll auf ihre digitalen Kanäle setzen will. Als mögliches Datum für das Ende der werktäglichen Ausgabe wurde damals 2022 genannt. Mittlerweile hat der Verlag das Ausstiegsdatum zwar relativiert - so lange sich die gedruckte Zeitung wirtschaftlich trage, werde sie auch erscheinen - der Plan liegt aber mehr oder weniger fertig in der Schublade. Mit der neuen Wochenendausgabe ist nun ein weiteres, zentrales Puzzleteil der taz-Zukunftsstrategie fertig.Die am Samstag erscheinende Ausgabe wird künftig einen noch stärkeren Fokus auf Politik und Meinung legen. Der vordere Teil wird künftig 16 Seiten umfassen - vier Seiten mehr als bislang. Außerdem will die taz mehr eigene thematische Schwerpunkte setzen. Mit "Fortschritt" wird außerdem eine neue Wissenschaftsseite eingeführt. Die Idee dazu entstand während der Corona-Pandemie, die bekanntlich zahlreiche Verschwörungstheorien hervorgebracht hat. "Wir bauen unsere Wissenschafts-Berichterstattung aus, weil wir meinen, dass Naturwissenschaft, denn die ist im Wesentlichen gemeint, besser verstanden und besser erzählt werden muss", sagt Chefredakteurin Ulrike Winkelmann.Außerdem verfolgt die taz in der reagionalen Berichterstattung einen neuen Ansatz: Anstelle der Regionalteile für Norddeutschland und Berlin gibt es künftig acht Seiten, wo unter dem Motto "Stadtland" hauptsächlich die MitarbeiterInnen der Regionalredaktionen lokale Themen so aufbereiten sollen, dass sie für die LeserInnen in ganz Deutschland relevant sind.Die erste Wochenendausgabe nach dem neuen Konzept erscheint am kommenden Samstag, 9. Oktober. dh