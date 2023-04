DAB+-Sender

Weshalb für Sportradio Deutschland schon wieder Schluss ist

Nach nicht einmal zwei Jahren ist Sportradio Deutschland am Ende. Wie der Veranstalter Teutocast am Montagabend bekanntgab, stellt das Sport-Talk-Radio seinen Sendebetrieb bereits am 31. Dezember wieder ein. Es war erst am 29. Mai 2021 bundesweit …