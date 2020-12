© imago images / Future Image Mai Thi Nguyen-Kim

Die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim ist von der Branchenzeitschrift Medium Magazin zur "Journalistin des Jahres 2020" gewählt worden. Sie werde für ihre "herausragende Aufklärungsarbeit" über die Corona-Pandemie geehrt, teilte das Magazin am Montag in Frankfurt am Main mit. Die Preisverleihung ist für Mai 2021 angedacht.