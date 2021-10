Mehr zum Thema

Hate Speech im Internet

Der Ton ist rauer geworden

Soziale Medien haben in den vergangenen Jahren maßgeblich unsere Kommunikation verändert. Doch in der Anonymität der sozialen Netzwerke nimmt Hate Speech eine immer größere Rolle ein. Und seit Ausbrauch der Corona-Pandemie ist der Ton noch rauer geworden, so die Beobachtung von HORIZONT Talking Head Torben Platzer.