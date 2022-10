"Wenn es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk heute nicht gäbe, müsste man ihn erfinden", sagte Wolfgang Link am Dienstag beim Eröffnungsgipfel der Konferenz Medientage München. Ob man ihn genau so aufbauen und so finanzieren würde wie heute, darüber werde man sicherlich auch auf dem Kongress diskutieren.





Link betonte: "Die Entwicklung unseres dualen Systems ist an einem entscheidenden Punkt angekommen: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk stand selten so in der Kritik." Hinzu komme, dass angesichts steigender Inflation und hoher Energiepreise der öffentlich-rechtliche Rundfunk unter Legitimationsdruck bei den Bürgerinnen und Bürgern gerate.



Vorwürfe gegen Führungskräfte beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) und beim Norddeutschen Rundfunk (NDR) haben bei den ARD-Häusern Turbulenzen ausgelöst. Eine Folge ist auch, dass der Ruf nach mehr Reformen bei den öffentlich-rechtlichen Sendern wieder lauter wurde.

Link betonte: "Die Entwicklung unseres dualen Systems ist an einem entscheidenden Punkt angekommen: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk stand selten so in der Kritik." Hinzu komme, dass angesichts steigender Inflation und hoher Energiepreise der öffentlich-rechtliche Rundfunk unter Legitimationsdruck bei den Bürgerinnen und Bürgern gerate.Vorwürfe gegen Führungskräfte beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) und beim Norddeutschen Rundfunk (NDR) haben bei den ARD-Häusern Turbulenzen ausgelöst. Eine Folge ist auch, dass der Ruf nach mehr Reformen bei den öffentlich-rechtlichen Sendern wieder lauter wurde.