© HORIZONT (Screenshot) Beobachtet mit Sorge die Dominanz der digitalen Player in Deutschland: OWM-Vize Andrea Tauber-Koch

Mindestens vier Jahre. Solange soll es laut der World Federation of Advertisers (WFA) dauern, bis der von Google und Facebook gebaute Ansatz für eine crossmediale Mediawährung in Deutschland einsatzbereit ist. Zeit verlieren will die Branche hierzulande dennoch nicht. Bei den Medientagen München gab OWM-Vize Andrea Tauber-Koch einen Einblick in die gerade frisch ausgearbeiteten "Golden Rules", die die Werbungtreibenden jetzt für eine potenzielle Anwendung des Konzepts im deutschen Markt festgelegt haben.