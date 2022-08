„Wissen die EU-Staatschefs, was sie da beschließen?“ So fassungslos leitete die FAZ jüngst einen erhellenden Gastbeitrag ein, in dem es um die drohende Aushöhlung der Pressefreiheit im Plattform-Internet durch den Digital Services Act (DSA) geht. Das neue Digitalgesetz der EU erlaubt es sogar großen Plattformen, quasi via Hausrecht auch legale, aber nach eigenem (oder anderer) Ermessen „desinformative“ oder anderweitig unliebsame Inhalte zu unterdrücken, zu löschen.





Die Verlegerverbände sind auf Zinne: Sie setzen das Oligopol marktmächtiger Plattformen mit den echten (Gebiets-)Monopolen im Print-Pressevertrieb gleich, wo Post-Universaldienst, Grossisten und Kioske auch nicht so einfach legale Publikationen boykottieren und somit diskriminieren dürfen.