Warum die deutsche Werbewirtschaft den neuen EU-Kodex nicht unterschreiben will

© Illustration: grandeduc, stockdevil / AdobeStock; Montage: HORIZONT Die Politik will legalen Inhalten im Internet, die als Desinformation gelten, den Geldhahn abdrehen

So bitte nicht: Die Marketingwirtschaft in Deutschland will sich von der EU-Politik nicht dafür einspannen lassen, legalen Inhalten im Internet, die als Desinformation gelten, die Werbefinanzierung zu erschweren. Dabei teilt sie das Ziel – aber nicht das Mittel.