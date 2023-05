IMAGO / kolbert-press

Der deutsche Nationalstürmer Serge Gnabry im Spiel gegen Belgien

Das Endspiel der Nations League können Fußball-Fans ohne Zusatzkosten im Fernsehen schauen. Der Free-TV-Sender RTL überträgt das Endspiel des Wettbewerbs für europäische Fußball-Nationalmannschaften am 18. Juni aus Rotterdam.

Teilen

RTL zeigt nach eigenen Angaben zuvor auch am 15. Juni das Halbfinale zwischen Spanien und dem amtierenden Europameister Italien in Enschede (20.45 Uhr). Im zweiten Semifinale treffen die Niederländer am 14. Juni (20.45 Uhr) in Rotterdam auf den WM-Dritten Kroatien.