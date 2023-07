Das Stammhaus der dfv Mediengruppe in Frankfurt am Main

Medienpolitik ist ein schwieriges Feld. Denn eigentlich soll sich die Politik aus den Medien heraushalten. Und dennoch greift sie immer wieder regulierend in den Medienmarkt ein. Staatliche Instanzen treten zudem immer wieder selbst als Medienanbieter auf und positionieren sich als Wettbewerber privater Unternehmen.

dfv Mediengruppe HORIZONT-Herausgeber Uwe Vorkötter führt durch den Live Talk

Diese Beispiele werden diskutiert

Zwei beispielhafte Fälle dafür diskutiert HORIZONT-Herausgeber Uwe Vorkötter mit mehreren Medienpolitiker:innen und Medienmanager:innen in einem. Sie können live dabei sein, wenn Entscheider:innen aus Politik und Medien darüber debattieren, wie weit der Staat sich in den Medienmarkt einmischen darf bzw. ob staatliche Instanzen selbst als Medienanbieter auftreten und sich als Wettbewerber zu privaten Unternehmen positionieren dürfen. Hier geht es zum Livestream Das Bundesgesundheitsministerium wollte einem von ihm verantwortetenmehr Aufmerksamkeit verschaffen. Sowohl der Wort & Bild Verlag als auch Hubert Burda Media sind dagegen vor Gericht gezogen. Das Landgericht Bonn hat in der vergangenen Woche den Weiterbetrieb der Website untersagt.