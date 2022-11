© IMAGO / photothek Bei jungen Leuten findet die Mediennutzung vorwiegend auf digitalen Screens statt

In einer Zeit, in der wir vor allem in den sozialen Netzwerken von Informationen geradezu überflutet werden, wird eine individuelle Ausspielung von Nachrichten immer wichtiger. Gerade die klassischen Medien tun sich jedoch oft noch schwer damit, jungen Zielgruppen Orientierung zu bieten. Hanno Mildenberger, Head of Editorial bei We Are Social Deutschland, richtet deshalb in seinem Gastbeitrag einen eindringlichen Appell an die Branche.