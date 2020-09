Kurzfristige Planungsmöglichkeiten

Vor "klassischen Auftaktgesprächen": Carsten Schwecke, Geschäftsführer von Media Impact

Flexibilität

"Neue Flexibilität": Frank Fröhling, Director Sales bei Bauer Advertising

Servicequalität

Erfolgsrezept "Zuhören können": Tobias Lammert ist Geschäftsbereichsleiter Marketing & Vertrieb bei der WDR Media Group

Digitale Werbeformen

"Auktionsbasierte Buchungen": Robert Stahl ist Geschäftsführer von Goldbach

Teamgeist

"Zusammenspiel schafft Vertrauen": Michael Kusch, Verlagsleiter Mittelbayerische Zeitung

Im Gespräch mit HORIZONT sprechen Vertreter verschiedener und unterschiedlich großer Gattungen über ihre Strategien, der Coronakrise Contra zu geben.Axel-Springer-Vermarkterbeginnt, eingebettet in der Ad Alliance, zwar allmählich die klassischen Jahresverhandlungen mit den großen Agentur-Networks. Im direkten Austausch mit den Werbekunden hat sich aber mittlerweile ein Quartalsrhythmus bewährt, sagt: "Wir führen gemeinsam mit der Ad Alliance klassische Auftaktgespräche mit den großen Agentur-Networks im Herbst. Strategisch genauso wichtig sind unsere kontinuierlichen Gespräche mit werbetreibenden Kunden. Hier haben wir unterschiedliche Rhythmen, die sich an den Geschäftsjahren und Zielsetzungen unserer Key Accounts anlehnen. Bewährt hat sich hier ein Quartalsrhythmus, der auch heutzutage die längstmögliche Prognosefähigkeit bietet – alles andere ist Glaskugel.", Director Sales und Mitglied der Geschäftsleitung von, bestätigt, dass die Planungsrealität heute deutlich volatiler ist. Der Zeitschriftenvermarkter hat auf die immer kurzfristigeren Kundenwünsche reagiert: "Wir haben die Planungsintervalle verkürzt, um die Corona-bedingten Anpassungen besser und schneller abbilden zu können. Inzwischen dekliniert sich die neue Agilität in alle unsere Prozesse – von der Angebots-Struktur bis zur Heftplanung. Diese neue Flexibilität wird ein bleibendes Element in unserer Businessplanung bleiben. Kunden müssen kurzfristiger reagieren können – dies merken wir seit Sommer und haben unsere Angebote entsprechend angepasst: kürzere Buchungszeiten, kleinere Angebotspakete, höhere Kulanz. Die Kunden schätzen aber auch, dass eine Gattung wie Print in dieser Krise eine hohe Verlässlichkeit in den Leistungswerten bietet und der Schnelligkeit anderer Kanäle einen Moment der Solidität entgegensetzt. Marken müssen auch in der Krise nachhaltig geführt werden – und für viele Faktoren des Brandbuildings sind Zeitschriften in diesen Zeiten ein hervorragendes Medium. Nicht zu werben – das weiß jeder Marketer – ist mittelfristig teurer, als in angespannten Zeiten die Maßnahmen auf null zu fahren."Nun ist es aber ja nicht so, dass die Vermarkter nicht schon auch vor Corona flexibel und agil handeln mussten. Dennoch wird die professionelle und möglichst unkomplizierte Reaktion auf kurzfristige Kundenwünsche jetzt zum Verkaufsvorteil, mit dem die Medien werben – genau wie die Qualität des Rundum-Services. So verspricht, Geschäftsbereichsleiter Marketing & Vertrieb bei der: "Unsere Sender und wir als Vermarkter sind so agil, wie es gerade in dieser besonderen Situation gebraucht wird. Innerhalb weniger Stunden realisieren wir Stornos und Zubuchungen. Das funktioniert übrigens bei uns zwar maschinengestützt, aber vor allem im direkten Austausch zwischen Agenturen, Kunden und unserem Team. Das ist aus meiner Sicht ein Erfolgsrezept. Wirklich zuhören können, sich kümmern und dann im Sinne des Kunden schnell umsetzen. Wir verstehen den Begriff Servicequalität dabei wirklich umfassend. Zum Beispiel hören wir uns die Spots vor Sendung ganz genau an, achten auch auf Botschaft und Tonalität. Darüber haben wir natürlich nicht zu entscheiden, aber wenn gewünscht, geben wir Tipps. Dazu stehen wir wöchentlich im Austausch mit dem Tiefenpsychologen und Emotionsforscher Oliver Spitzer (Institut September, Köln), der unsere Kunden auch in der Frage der richtigen Ansprache und Tonalität von Werbespots berät. Wir haben gelernt: besonders in diesem Jahr kann man mit seiner werblichen Kommunikation viel falsch machen, es gibt aber auch riesige Chancen. Im Herbst gar nicht zu kommunizieren, wenn man eigentlich on air sein wollte, ist jedenfalls aus meiner Sicht die schlechteste aller Optionen."In einer Zeit, in der eine ganze Nation zu einem wesentlich geänderten und oft gänzlich unvorhersehbaren Verhalten gezwungen ist, profitieren die Vermarkter zudem von Werbeformen, die per se kurzfristiges Geschäft umsetzen. Deshalb hat Digital-Out-of-Home-Vermarkterin der Zeit, in der auf der Straße kaum Menschen unterwegs und für Außenwerbung erreichbar waren, sein programmatisches Angebot weiter ausgebaut, berichtet Geschäftsführer"Dieses Angebot lebt ja per-se von der Kurzfristigkeit und Kampagnen lassen sich in Echtzeit ausspielen. Wichtig ist hier im Besonderen über technisches Setup und Neuerungen aufzuklären und mit den Kunden und Agenturen im Gespräch zu bleiben. Und das nicht nur zu den Jahresgesprächen. Ganz klar stehen bei unseren Kunden das Interesse an Innovationen und Weiterentwicklungen der Angebote im Fokus. Bei Goldbach haben wir die ruhigere Zeit genutzt, um neue Publisher mit Angeboten in der Echtzeitvermarktung zu gewinnen, wie beispielsweise LG Electronics, zwei weitere Flughäfen bzw. neue Angebote im Online Video. Gleichzeitig haben wir die programmatischen Buchungsmöglichkeiten im DOOH auf Auktionen ausgeweitet. Wir haben alle gelernten Geschäftsmodelle aus dem Onlinegeschäft nun im DOOH widergespiegelt. Damit haben wir ein einzigartiges Angebot im Markt. Und wir sehen schon heute, dass performance-orientierte Buchungen zunehmen. Die Kunden möchten einfach wissen, wo ihre Werbegelder bleiben. Diese Entwicklung hätte es auch ohne Corona gegeben, jetzt ist es schneller gegangen."Dass aber selbst in unsicheren Krisenzeiten ein langfristiges Geschäft möglich ist, zeigt ein Beispiel aus der Regionalvermarktung. Bei derin Regensburg hat sich in den Lockdown-Monaten von März bis Mai das Projekt "Mittelbayerische Werbe-Offensive" bezahlt gemacht, das die Oberpfälzer im Jahr 2017 zur systematischen eukunNdengewinnung gestartet haben.Schon von 2017 bis 2019 konnten mit dem Programm jährlich 115 bis 170 Neukunden gewonnen werden, erinnert sich. Und auch jetzt hätten nur wenige Kunden in der Kommunikation ausgesetzt, 94 der 170 gewonnenen MWO-Neukunden aus 2019 haben sogar direkt bis 2021 gebucht. Der Erfolg resultiert dem Medienhaus zufolge aus dem Zusammenspiel aller Phasen, von der stark kundenorientierten Bedarfsermittlung über das gegenseitige Kennenlernen von Neukunden und Mediaberatern sowie der gesamten Vermarktungsorganisation bis hin zur After-Sales-Begleitung. "Das schafft Vertrauen", sagt Kusch. Gerade jetzt im Corona-Jahr zeige sich das partnerschaftliche Verhältnis aller Beteiligten. kan