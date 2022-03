Insbesondere das Segment Entertainment mit dem wichtigen TV-Werbegeschäft hatte ein starkes Jahr. Der Außenumsatz stieg hier um 12 Prozent auf rund 3,1 Milliarden Euro, bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte betrug das Wachstum 13 Prozent. Die Werbeerlöse im Bereich Entertainment kletterten um 11 Prozent und lagen damit um 2 Prozent über dem Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019.



Im Segment Commerce & Ventures ging der Außenumsatz derweil um 10 Prozent auf 854 Millionen Euro zurück. Pro Sieben Sat 1 erklärt dies mit Entkonsolidierungen. So wurde etwa ParshipMeet Group bündelt, konnte den Außenumsatz im vergangenen Jahr um 63 Prozent auf 542 Millionen Euro steigern. Organisch lag der Umsatz des Bereichs jedoch nur annähernd auf dem Niveau des Vorjahres. Der Grund: Im Jahr 2020 hatte der Dating-Bereich stark von den Auswirkungen der Pandemie auf das öffentliche Leben profitiert. Staatliche Konjunkturpogramme in den USA, der Heimat der im September 2020 übernommenen The Meet Group, hatten im vergangenen Jahr dabei geholfen, die Umsätze des Video-Geschäfts anzukurbeln.Im Segmentging der Außenumsatz derweil um 10 Prozent auf 854 Millionen Euro zurück. Pro Sieben Sat 1 erklärt dies mit Entkonsolidierungen. So wurde etwa

„Trotz der andauernden COVID-19-Pandemie war 2021 ein Rekordjahr für Pro Sieben Sat 1 und wir konnten erneut den Erfolg und die Resilienz unseres Geschäftsmodells unter Beweis stellen.“ Rainer Beaujean, CEO Pro Sieben Sat 1 Teilen

Das Segment, in dem P7S1 die Aktivitäten derder OTC-Anbieter WindStar Medical im Dezember 2020 veräußert. Der bereinigte Außenumsatz des Segments ist um drei Prozent gestiegen, wozu insbesondere der Online-Beauty-Anbieter Flaconi und das Mietwagenvergleichsportal Billiger Mietwagen (Silvertours) beigetragen haben. Das Vergleichsportal Verivox hingegen leidet unter der aktuellen Situation am Energiemarkt, das Freizeitgeschäft mit der Marke Jochen Schweizer Mydays ist von der anhaltenden Pandemie betroffen.Mit dem Rekordergebnis beim Umsatz habe man trotz anhaltender Pandemie die Resilienz des eigenen Geschäftsmodells unter Beweis gestellt, sagt Vorstandschef. "Im Jahresverlauf haben wir dreimal unsere Prognose erhöht und schließlich alle Finanzziele vollumfänglich erreicht. Der Treiber war vor allem unser Werbegeschäft, das deutlicher und schneller gewachsen ist als zunächst erwartet – so konnten wir unsere Marktführerschaft klar stärken. Gleichzeitig hat sich unsere robuste Aufstellung in drei starken Segmenten erneut ausgezahlt. Wir sind deshalb nicht nur profitabel gewachsen, sondern können unseren Aktionär:innen auch eine um 63 Prozent höhere Dividende als noch im Vorjahr vorschlagen."Der Ausblick auf das laufende Jahr gestaltet sich angesichts der anhaltenden Pandemie als schwierig. Pro Sieben Sat 1 wählt bei der Prognose für 2022 daher einen Mittelwert mit einer Plus-/Minus-Varianz. Beim Konzernumsatz rechnen die Unterföhringer mit einem Umsatz von 4,6 Milliarden Euro, wobei die Varianz plus/minus 100 Millionen Euro beträgt. Beim Adjusted EBITDA geht man von 840 Millionen Euro plus/minus 25 Milionen Euro aus. Der währungs- und portfoliobereinigte Wert aus diesem Jahr von 825 Millionen Euro, der sich etwa aus dem Verkauf des Erotikspielzeug-Shops Amorelie ergibt, würde damit im Bestfall immer noch übertroffen. ire