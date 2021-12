© Axel Springer Axel-Springer-Vorstandschef Mathias Döpfner

Der Medienkonzern Axel Springer erwartet in diesem Jahr ein zweistelliges Umsatzwachstum. Der Vorstandsvorsitzende Mathias Döpfner teilte am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mit: "Diese Entwicklung hat all unsere Erwartungen übertroffen."