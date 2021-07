© Axel Springer Die Axel-Springer-Zentrale in Berlin

Axel Springer ordnet sein Joint-Venture mit dem Schweizer Medienunternehmen Ringier in Osteuropa neu und konzentriert sich auf den größten Markt Polen. Das Medienhaus gibt seine bisher mit Ringier geführten Aktivitäten in Ungarn, Serbien, der Slowakei sowie den baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen an Ringier ab. Das teilten Axel Springer und Ringier am Mittwoch mit.