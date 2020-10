cam

Karepin schrieb von 1992 bis 2010 als freier Autor für HORIZONT über Medien- und Mediathemen und gehört damit zu den langjährigsten Mitarbeitern des Titels. Karepin war 1990 einer der Gründer des Pressebüros PBM. Er schrieb unter anderem auch für den Kress Report, Focus und den FAZ-Blog „Deus Ex Machina".Der gebürtige Mannheimer starb bereits Ende September an den Folgen einer Autoimmunkrankheit. Die Beerdigung fand am Mittwoch dieser Woche statt. Er hinterlässt eine Frau und eine Tochter.