Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (Ebitda) zog um knapp ein Fünftel auf 186,9 Millionen Euro an. Unter dem Strich entfielen 57,4 Millionen Euro auf die Aktionäre, ein Anstieg um gut die Hälfte im Vergleich zum Vorjahresquartal.





Konzernchef Mathias Döpfner hob daher die Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie an. Für 2018 wird nun mit einem Anstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich ausgegangen. Zuvor war mit einem Anstieg im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich gerechnet worden. Die Ziele für Umsatz und bereinigtes Ebitda bleiben unverändert.



"In den vergangenen Monaten haben wir strategisch und operativ unsere Ziele erreicht. Wir investieren in Marken, Produkte und Technologie, treiben das internationale Wachstum voran und bleiben dabei hochprofitabel", kommentiert Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender der Axel Springer SE, die vorgestellten Zahlen. dpa