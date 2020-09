Künftig sind die Geschäftsbereiche in Köln wie folgt aufgeteilt: Für alle kommerziellen, technologischen und digitalen Aktivitäten zeichnet, Geschäftsführer Vermarktung, Technologie und Daten, zuständig. Sämtliche Inhalte und Marken inklusive des gesamten journalistischen Angebots über alle Mediengattungen hinweg führt fortan, Geschäftsführer Inhalte & Marken und gleichzeitig Chief Product Officer bei Gruner + Jahr. "Bei ihnen weiß ich die Geschäftsbereiche in den allerbesten Händen", kommentiert, CEO der Mediengrupe. "Beide stehen für große Entschlossenheit und Tatkraft verbunden mit großer Leidenschaft für unsere Angebote.", bislang Geschäftsführer digitale Medien & journalistische Inhalte, verabschiedet sich nach mehr als drei Jahren von der Mediengruppe – und hinterlässt eine beeindruckende Bilanz, vor allem, was die Streaming-Plattformbetrifft. Das bestätigt auch RTL-CEO Reichart: "Wir haben TV Now als führenden lokalen Streamingdienst etabliert. Unsere journalistischen Digitalangebote, unser Nachrichtensender NTV und die News-Sendungen sind substanziell gewachsen. Und zeitgleich haben wir mit dem Bau unserer Zentralredaktion unsere journalistische Infrastruktur in die digitale Welt überführt." Er akzeptiere deshalb den Wunsch Wachtels, sich nach dem Erreichen dieser ambitionierten Ziele beruflich verändern zu wollen.Im Zuge der Veränderungen wird, neben seiner Tätigkeit als Head of Audio der Mediengruppe RTL und CEO von RTL Radio Deutschland, weiterer Geschäftsführer von Info Network. Er berichtet auch in seiner neuen Funktion an Stephan Schäfer. kan