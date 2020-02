Jaumann war bis zum Sommer 2019 als Leiterin Presse & Kommunikation mehr als sieben Jahre für die externe und interne Kommunikation der Handelsblatt Media Group mit den Marken Handelsblatt und Wirtschaftswoche verantwortlich. Zuvor war sie unter anderem in der Kommunikation der Versicherungsgruppe Ergo, der Hotelgruppe Lindner Hotels & Resorts und für die PR-Agentur Achtung! tätig. Ihre Karriere begann die Kommunikationswissenschaftlerin als Redakteurin bei dem Fachmagazin "Das Investment" und dem "Handelsblatt"."Unsere Branche ist stärker denn je in Bewegung. Für uns Kommunikatoren gibt es keine spannendere Zeit, die Veränderungen gut orchestriert nach innen und außen transparent und aktiv zu kommunizieren. Ich freue mich daher ganz besonders, dass wir mit Kerstin Jaumann eine so vielseitig erfahrene Kommunikations-Expertin für uns gewinnen konnten", betont Christian Körner, Bereichsleiter Kommunikation & Unternehmenssprecher der Mediengruppe RTL Deutschland. dh