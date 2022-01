Die Geschichte, die Ende letzten Jahres zur Demission Reichelts als Chefredakteur der Bild-Zeitung führten, erschien letztendlich in der New York Times und im Spiegel. Nachdem es zwischenzeitlich so aussah, als könnte das von Drepper und Co recherchierte Material doch noch in den eigenen Medien erscheinen , schob Ippen einer Veröffentlichung Ende Oktober 2021 endgültig den Riegel vor