Sport 1 bekommt möglicherweise einen neuen Eigentümer

Erst gestern sorgte Sport1 mit einem Umbau der Chefetage für Aufsehen. So werden Vorstandschef Olaf Schröder und Chefredakteur Pit Gottschalk das Unternehnmen verlassen und von Robin Seckler und Matthias Kirschenhofer ersetzt. Inzwischen gibt es neue Entwicklungen beim Sport1-Eigner Highlight Communications, die den Umbau in einem anderen Licht erscheinen lassen.

Der Schweizer Medienkonzern Highlight Communications prüft nach eigenen Angaben strategische Möglichkeiten in Bezug auf die Sport1 Medien-Gruppe. Diese soll möglicherweise verkauft werden, teilte die Firma am Dienstagabend mit.



Der Verwaltungsrat derCommunications schaue sich daher derzeit verschiedene Optionen genauer an. Zu diesem Zweck habe er am Dienstag beschlossen, einen strukturierten Prozess bezüglich eines möglichen Verkaufs einzuleiten.

Eine Entscheidung, ob, wann und in welchem Umfang ein solcher Verkauf stattfinde, sei aber noch nicht getroffen worden. Vielmehr stünden alle strategischen Optionen weiter offen, heißt es in der Mitteilung.

Sport1 hatte sich in Deutschland zuletzt im Werbemarkt wacker geschlagen. Während große Privatsender wie Pro Sieben (minus 18 Prozent), Sat 1 (minus 13 Prozent) und RTL (minus 6 Prozent) laut Nielsen bis April 2023 empfindliche Einbußen hinnehmen mussten, waren die Bruttowerbeeinnahmen von Sport 1 um 2,6 Prozent auf 143 Millionen Euro gestiegen Auch bei den TV-Reichweiten lief es in diesem Jahr bestens. Ein Highlight war vor allem die Übertragung der Darts WM im Januar. Bei dem ersten Halbfinale mit deutscher Beteiligung hatten im Schnitt 1,99 Millionen und in der Spitze sogar bis zu 3,78 Millionen Zuschauer ab drei Jahren eingeschaltet. Das hatte Sport 1 den