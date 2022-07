Mai Thi Nguyen-Kim ist Medienfrau des Jahres 2021

von Katrin Ansorge

Freunde der Sonne. So begrüßt Mai Thi Nguyen-Kim ihre Fans auf Youtube, und so kommentierte sie am Donnerstagabend auch ihre Auszeichnung als HORIZONT Medienfrau des Jahres. Die Journalistin erhält den Award, weil sie es gerade in der Pandemie geschafft hat, Wissenschaft in einer modernen Sprache zu erklären und komplexe Zusammenhänge nachvollziehbar einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.