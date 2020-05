Die renommierte Forschungsreihe zur Mediennutzung in Deutschland wurde zuletzt von den Gründungsmitgliedern ARD-Werbung Sales & Services und der Mediengruppe RTL Deutschland betrieben sowie ab 2017 auch von Discovery. Für denbefragt Kantar rund 1500 Personen zwischen 14 und 69 Jahren, in der Regel in persönlichen Face-to-Face Interviews. Corona-bedingt werden die Gespräche in diesem Jahr jedoch ausnahmsweise telefonisch geführt. Die Feldzeit hat gerade begonnen, so dass sich in den neuen Daten auch der Einfluss der Corona-Krise auf die Mediennutzung widerspiegeln wird.Die Befragung ist repräsentativ für die deutschsprachige Wohnbevölkerung in Privathaushalten. Der in diesem Jahr zum 13. Mal erscheinende Convergence Monitor ist eine der wenigen Studien, die den fortschreitenden Wandel durch die Digitalisierung mithilfe detaillierter Nutzungsabfragen dokumentiert. Schwerpunkte sind beispielsweise die Nutzung von Smart-TVs und On-Demand-Videoinhalten sowie der Konsum von TV-Inhalten im Internet."Der Convergence Monitor ergänzt auf ideale Weise die Informationen, die die AGF aus der täglichen Reichweitenmessung und anderen flankierenden Studien gewinnt", sagt, Vorsitzende der. Künftig könne man dem Markt noch mehr Informationen zur Nutzung von Geräten und Medien, insbesondere der digitalen, zur Verfügung stellen."Seit zwölf Jahren untersucht der Convergence Monitor Entwicklungen und aktuelle Trends im Bewegtbildmarkt und zeigt auf einzigartige Weise, wie sich vor dem Hintergrund der fortschreitenden Digitalisierung neue Möglichkeiten und Angebote entwickeln", ergänzt, Senior Director bei. "Wir freuen uns sehr, mit der AGF einen Partner zu haben, mit dem wir weiterhin valide Erkenntnisse zu den zukunftsweisenden Innovationen rund um die Bewegtbildnutzung bereitstellen können." Kantar erhebt für die AGF bereits zwei Mal im Jahr die, die in ihrem Design Anknüpfungspunkte an den Convergence Monitor bietet. kan