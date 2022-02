Schickler schließt sich der Highberg-Gruppe an

© Schickler Rolf-Dieter Lafrenz ist Partner von Schickler

Die Medienberatung Schickler tritt der Highberg-Gruppe bei. Das in Amsterdam gegründete Unternehmen will einen "europäischen Consulting-Champion" für digitale Transformation aufbauen. Die Unternehmen arbeiten weiterhin eigenständig, sollen sich aber als Netzwerk in ihren Stärken und Erfahrungen ergänzen.