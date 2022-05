© dfv Mediengruppe "Media Rookies" ist der Business Media Award für jungen Journalismus

Die dfv Mediengruppe schreibt erstmalig einen Preis für hervorragenden jungen Wirtschaftsjournalismus aus: die "Media Rookies". Der Award würdigt Nachwuchsjournalist:innen in der Altersklasse bis 30 Jahre. Zur Premiere können sich Teilnehmende mit einem Beitrag zum Thema: "Klimaschutz Inc – Wie kommt die Zukunft in die Unternehmen" bewerben.