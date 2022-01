© IMAGO / Future Image Gabor Steingart hat immer noch große Pläne

Gabor Steingart heuert an und erweitert seine Flotte: Nachdem Media Pioneer die Planziele 2021 trotz Corona-Pandemie erreicht habe, werde man die Investitionen in diesem Jahr deutlich erhöhen, kündigte Steingart am Wochenende an. So will das Unternehmen 25 neue Mitarbeiter einstellen und kündigt diverse neue journalistische Angebote an. Außerdem plant Steingart den Bau eines zweiten Medienschiffs.