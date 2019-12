parallel zur Jungfernfahrt des als Arbeitssitz vorgesehenen und derzeit in Bau befindlichen Redaktionsschiffs. Bis dahin soll ein Team aus rund 30 Fachredakteuren komplett sein. Die beiden Chefredakteure Michael Bröcker und Gordon Repinski planen diverse digitaljournalistische Formate, vor allem Newsletter, Podcasts und Live-Formate, zu Themen rund um Politik, Mobilität und dem digitalen Wandel. Axel Springer ist an dem Unternehmen mit 46,48 Prozent beteiligt. tt

Das hat Steingart in seinem "Morning Briefing" mitgeteilt. Demnach ist Dopheide ab sofort an Bord und soll "als Markenexperte unsere Pionierarbeit vorantreiben" sowie nach der Umwandlung von Media Pioneer in eine Aktiengesellschaft in den Aufsichtsrat des Unternehmens einziehen. Der 56-Jährige trifft bei Media Pioneer neben Steingart noch auf einen weiteren alten Bekannten aus Handelsblatt-Zeiten: den ehemaligen Finanzchef Ingo Rieper, den Steingart im Mai als CEO anheuerte Media Pioneer soll im Mai 2020 offiziell an den Start gehen -