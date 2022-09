Wie dramatisch die Lage teils ist, macht auch ein Blick in die Berichte der Europäischen Kommission über den Zustand des Rechtsstaats in den EU-Staaten deutlich. Die Behörde bemängelt etwa, dass in Ungarn ein Großteil staatlicher Werbung an regierungsnahe Medien gehe und investigative Journalisten überwacht würden. In Polen sei die Medienvielfalt bedroht und in Griechenland würden Journalisten bedroht und angegriffen. In Slowenien sieht die EU-Kommission ein "feindliches Umfeld" für Journalisten, auch in Österreich würden Medienschaffende insbesondere während Protesten bedroht und belästigt.Zugleich nehme das Vertrauen in Medien ab und es gebe immer mehr Desinformationen etwa aus Russland, sagte Jourova am Freitag. "Ich hoffe, dass das Medienfreiheitsgesetz seinen Teil dazu beitragen wird, das Vertrauen in die Medien wiederherzustellen."