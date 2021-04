Neuer Staatsvertrag auch in Thüringen und Sachsen-Anhalt gebilligt

© MDR/Stephan Flad Der MDR, hier die Fernsehzentrale in Leipzig, bekommt einen neuen Staatsvertrag.

Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) erhält einen neuen Staatsvertrag. Mit dem Thüringer Landtag stimmte am Mittwochabend das letzte der drei zuständigen Parlamente der Novellierung des Staatsvertrages zu Auftrag und Struktur des MDR zu. Auch der Landtag von Sachsen-Anhalt ließ den MDR-Staatsvertrag am Mittwoch passieren. Das Parlament in Sachsen hatte bereits im März Ja gesagt.