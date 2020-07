© DREFA

Er hat die Verschmelzung von MDRW und DREFA zur MDR Media umgesetzt, jetzt strebt er eine berufliche Neuorientierung an: Heinz Spremberg

So zumindest beschreibt MDR-Intendantineinen der Aufgabenbereiche der, die auf dem Mediencampus in Erfurt – direkt am MDR-Landesfunkhaus Thüringen – beheimatet sein wird. Das neue Bündnis könne von dort aus seine "Leistungen von den Inhalten bis zur Vermarktung noch intensiver mit den strategischen Handlungsfeldern des MDR verbinden", kündigt Wille weiter an.war bislang MDRW-Geschäftsführer,kaufmännischer Geschäftsführer der DREFA., künftig bei MDR Media Sprecher der Geschäftsführung, ist Direktor des MDR-Landesfunkhauses Thüringen. Er betont: "Jetzt geht es darum, die Beteiligungen des MDR unter dem Dach der MDR Media hier in Erfurt in eine neue Etappe zu führen." In der Zukunft soll es eine noch engere Verzahnung mit den strategischen Überlegungen des MDR sowie vor allem am Standort Erfurt Impulse für unternehmerische Weiterentwicklungen und innovative Partnerschaften geben.Im Rahmen der letzten Aufsichtsratssitzung der DREFA wurdeals bisheriger Sprecher der DREFA Media Holding verabschiedet. "Heinz Spremberg hat die DREFA seit 2013 konsolidiert und strategisch weiterentwickelt. Das ist ihm exzellent gelungen, unter anderem durch den Aufbau eines Innovationsmanagements und die gruppenübergreifende Prozessoptimierung bzw. -digitalisierung", sagt MDR-Intendantin Wille. Außerdem habe er die Prozesssteuerung zur Verschmelzung von MDRW und DREFA zur MDR Media sehr erfolgreich umgesetzt. Spremberg strebt eine berufliche Neuorientierung an. Des Weiteren scheidet MDR-Verwaltungsdirektorals Geschäftsführer der MDRW aus. kan