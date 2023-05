André Hoffmann, MDR Media

Hört die Signale: "Die Marketeers bekommen wieder mehr Vertrauen in den Markt", sagt André Hoffmann im Video-Interview von HORIZONT und turi2.tv. Der Leiter Vertrieb und Digital bei MDR Media bringt von den aktuellen Branchentreffen von Radio Advertising Summit bis zum OMR Festival Hoffnung auf ein Ende oder doch zumindest einen milderen Verlauf der Werbekrise mit.

Er beobachtet, dass die Media-Verantwortlichen wieder bereit sind, mehr Geld für Werbung auszugeben. Wichtigste Eigenschaft im Gespräch mit den Kundinnen des Werbevermarkters des MDR ist für ihn das "Zuhören" und eine tiefe Beschäftigung mit den "Needs" von Werbetreibenden und Agenturen.



In der Beratung seiner Werbekunden setzt Hoffmann auf einen Mix aus Empirie und Emotionen: Die Datenbasis liefert die Mitteldeutsche Markenstudie von MDR Media. Die Umfrage erhebt seit 13 Jahren belastbare Zahlen zu Markenwerten wie Bekanntheit, Vertrauen und Kaufbereitschaft bei den Konsumentinnen. Daneben ist ihm auch ein intensiver Austausch über die Kreation wichtig. "Die Menschen lieben gute Geschichten aber keine Werbung." Deswegen ist für ihn ein gutes Storytelling entscheidend für den Erfolg einer Kampagne.Außerdem blickt Hoffmann auf das MDR Media Update: Zu dem Netzwerktreffen in Erfurt erwartet er am 25. Mai 220 Kundinnen und Kunden, mit denen er u.a. über Kreation, KI und die neue Digital-Marke des Radiosenders MDR Jump ins Gespräch kommen will.