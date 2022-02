Während der Verlag mit Landlust 2005 erfolgreich ein Magazin für auf dem Land lebende Frauen entwickelte und damit ein völlig neues Zeitschriftensegment begründete, will der Verlag mit "Matsch!" sein Wissen nun auch Kindern ab fünf Jahren vermitteln. Im Mittelpunkt des Magazins stehen die Themenbereiche Umwelt, Natur, Wald, Landwirtschaft und Ernährung. "Matsch im eigentlichen Sinne besteht aus zwei ganz einfachen und gleichzeitig hochspannenden Elementen: Wasser und Erde. Wir möchten mit dem Heft vermitteln, dass die wahren Schätze direkt vor unseren Füßen in der Natur liegen und wollen sie mit allen Sinnen erfahren", erläutern Chefredakteur Patrick Liste und Publisher Wolfgang Gamigliano den Ansatz.



© Landwirtschaftsverlag

Matsch richtet sich an kleine Entdecker ab 5 Jahren

© Landwirtschaftsverlag

Blick in die Leseprobe von Matsch

Gemeinsam haben die beiden Familienväter ein Jahr lang an dem Konzept gearbeitet, unterstützt von der Landleben-Bloggerin Julia Nissen, die als Redaktionsleiterin mit an Bord ist. "Wir wollen mit spannenden Geschichten erklären, wie Lebensmittel entstehen und den Kindern spielerisch vermitteln, wie unsere Natur funktioniert", sagt die 34-jährige Mutter dreier Kinder. Komplettiert wird das Redaktionsteams durch Elisabeth Morgenstern, Redakteurin beim Wochenblatt für Landwirtschaft sowie den Grafikerinnen Katrin Schürmann und Nina Johannsen.Matsch! bietet auf 44 Seiten einen Mix aus Geschichten zum Lesen und Vorlesen, Rätsel, Experimente und Anleitungen zum Selbermachen. Das Heft richtet sich an Kinder von 5 Jahren bis zum Übergang an die weiterführenden Schulen."So ein Magazin herauszugeben ist für uns eine Herzensangelegenheit", betont Ludger Schulze Pals, Geschäftsführer des Landwirtschaftsverlags. "Viele Kinder wissen wenig über die Zusammenhänge von Lebensmittel und Landwirtschaft, Natur und Umwelt, Tierwohl und Tierhaltung. Hier spielerisch und mit Leichtigkeit Wissen vermitteln, das will Matsch! Wir hoffen mit diesem Ansatz viele Kinder in Stadt und Land zu erreichen."Um das Magazin bekannt zu machen, nutzt der Landwirtschaftsverlag die Reichweite seiner etablierten Titel: Im Februar wird den Magazinen Landlust, Einfach Hausgemacht und mehreren Agrartiteln eine achtseitige Leseprobe beigelegt. Die erste reguläre Ausgabe kommt Anfang April in einer Druckauflage von 10.000 Exemplaren heraus, wobei der Fokus zunächst auf dem Abogeschäft liegt. Matsch erscheint monatlich, das Jahresabo kostet 36 Euro. dh