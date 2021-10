Markus Dohle ist Chef von Penguin Random House und HORIZONT Medienmann des Jahres

von Jürgen Scharrer

Markus Dohle hat in den vergangenen knapp drei Jahrzehnten eine fulminante Karriere hingelegt, die ihn 2008 nach New York an die Spitze von Penguin Random House führte, den größten Verlag der Welt. Im Interview spricht der HORIZONT-Medienmann des Jahres über seinen Werdegang, seine Treue zu Bertelsmann und ein Thema, das ihn besonders umtreibt: dass wir als Gesellschaft den Konsens darüber zu verlieren drohen, was wahr ist und was nicht. Worum es geht, ist nicht weniger als eine auf Fakten und Menschlichkeit basierende Demokratie.