Netflix verlost "NFT of the Dead"

Marketingaktion zu "Army of the Dead"

© Netflix Um die Szene zu gewinnen, muss man den Safe knacken

"Army of the Dead" ist aktuell einer der meistgestreamten Filme bei Netflix. In dem Action-Film von Zack Snyder versucht eine Truppe von Söldnern, in dem von Zombies überrannten Las Vegas einen Tresor zu knacken, um an 200 Millionen Dollar zu kommen. Fans des Films können nun eine unveröffentlichte Szene aus dem Film gewinnen - in Form von Crypto-Art.