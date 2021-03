"Es wird sich bald zeigen, dass Facebook und Co nicht mehr so effektiv sind wie früher"

© Michael Fretschner Prof. Dr. Michael Fretschner ist Inhaber der Professur für Marketing & E-Commerce an der Nordakademie Hochschule der Wirtschaft in Elmshorn und entwickelt aktuell Media Brand Trust Scale

Forschung für den Zeitgeist: Professor Michael Fretschner startet an der Nordakademie der Wirtschaft in Elmshorn ein ambitioniertes Projekt. Mit einem internationalen Team will er eine länderübergreifende Vertrauensskala für Medienmarken bauen, die - sobald sie denn steht - von werbungtreibenden Unternehmen zur Ermittlung der Wirksamkeit von Werbekampagnen eingesetzt werden kann. Im Interview mit HORIZONT spricht der Marketing-Experte über seine Pläne für den "Media Brand Trust Scale", über bequeme Filterblasen und die Gefahren, die eine immer aufgeklärtere Gesellschaft für Facebook und Google bereithält.