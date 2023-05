Arnold Schwarzenegger als "Chief Action Officer" von Netflix

In dieser Woche startet mit "Fubar" bei Netflix die erste Serie mit Arnold Schwarzenegger in einer Hauptrolle. Der Streamingdienst nutzt den Start der Serie für eine begleitende Marketingaktion und macht den Hollywood-Star zum "Chief Action Officer".

In dem begleitenden zweiminütigen Clip lässt Arnie es natürlich ordentlich krachen und überrollt vor dem Netflix-Hauptquartier erst einmal mit einem Panzer ein Auto. Der Panzer gehört dem Schauspieler übrigens selbst: Schwarzenegger erwarb 1994 vom Österreichischen Bundesheer, wo er selbst als 18-jähriger Rekrut Panzerfahrer war, einen ausgemusterten M47 Patton . In dem Netflix-Video kommt außerdem ein berühmtes Requisit aus Schwarzeneggers Kinokarriere zum Einsatz: In einer Szene zerteilt der Chief Action Officer zum Entsetzen seines Tischnachbarn sein Mittagessen mit einem Hieb seines ikonischen Schwertes aus dem Arnie-Klassiker "Conan - Der Barbar".Im Mittelpunkt des Films stehen indes die Actionserien und -Filme des Streaminggiganten: Neben seiner eigenen Serie "Fubar" preist Schwarzenegger aktuelle Action-Highlights wie die dritte Staffel von "The Witcher" mit Henry Cavill, "The Night Agent", "Tyler Rake: Extraction 2" mit Chris Hemsworth oder "Heart of Stone" mit Gal Gadot an. Die Botschaft des Chief Action Officers: "Nobody Hits Like Netflix".