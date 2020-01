Als Senior Vice President Programm wird Land sämtliche Reality-, Show- und Comedyformate von Sat 1 für die Primetime verantworten. Die Stelle wurde neu geschaffen. Land berichtet direkt an Sat-1-Chef Kaspar Pflüger. "Mit Mark Land gewinnen wir nicht nur einen ausgewiesenen Entertainment-Experten, sondern auch einen kreativen und von allen geschätzten, leidenschaftlichen Programmmacher. Ich freue mich sehr auf unsere Zusammenarbeit", betont der Geschäftsführer von Sat 1."Nach über sechs Jahren bei RTL, in denen ich mit vielen tollen Kolleginnen und Kollegen spannende Projekte umsetzen konnte, beginnt nun ein neuer Abschnitt für mich", sagt der designierte Unterhaltungschef des Senders. "Sat 1 ist eine der stärksten und bekanntesten Sendermarken Deutschlands und Absender vieler spannender Programmfarben. Ich freue mich sehr darauf, zukünftig Kaspar Pflüger und das Sat-1-Team bei der Programmgestaltung unterstützen zu dürfen."Land war seit sechs Jahren für RTL tätig, zunächst als Executive Producer Comedy & Real Life, im Februar 2019 wurde er zum Head of Producers berufen. Zuvor war er unter anderem Producer bei Eyeworks, IDTV und Tower Productions. Für Sat 1 ist die Verpflichtung des erfahrenen Programmmachers ein Coup. Bei RTL kam der Wechsel von Land dagegen offenbar nicht gut an. DWDL.de berichtet , dass der Head of Producers bereits vorzeitig von der Produktion der aktuellen Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" abgezogen wurde. dh