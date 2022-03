© Handelsblatt Die E-Learning-Plattform für modernes Management

New Work, Digitalisierung, Corona-Pandemie, Krieg in Europa: Unternehmen müssen immer schneller auf neue Herausforderungen reagieren. Das fordert auch die Fähigkeiten von Entscheidern. Die Handelsblatt Media Group will Manager nun bei der Weiterbildung unterstützen und startet eine E-Learning-Plattform für modernes Management.