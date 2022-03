Am 28. April ist es soweit: Dann kann sich die Radiobranche nach zwei Jahren Corona-bedingter Zwangspause endlich wieder live treffen. In den beiden vergangenen Jahren fand der Radio Advertising Summit wegen der Corona-Beschränkungen rein digital statt. Zentrales Thema des Branchenevents, das in der Halle Tor 2 in Köln stattfindet, ist die "Power of Audio". Beleuchtet wird die Kraft von Audio unter den Aspekten Wirkung, Innovationen, Nachhaltigkeit und Podcast.





Mit Innovationen im Audiobereich beschäftigt sich der bekannte Digital-Stratege Maks Giordano. In seinem Impulsvortrag "Wenn die Zukunft mit uns spricht" widmet er sich der Bedeutung von Radio sowie Audio Advertising in Zeiten des Streaming-Überangebots.



Um das Thema Nachhaltigkeit geht es in dem Vortrag von Christian Zimmer. Der Managing Director DACH von Ebiquity Germany erklärt, warum Medien sich in punkto Klimaschutzmaßnahmen, Vertrauen und Brand Safety klar positionieren sollten und welche Rolle Nachhaltigkeitsaspekte in Auditoren-Prozessen und der Bewertung von Mediaplänen spielen. © Ebiquity Ebiquity-Deutschlandchef Christian Zimmer Ein wichtiger Audio-Trend der letzten Jahre sind Podcasts, die dabei sind, sich als fester Bestandteil des Audio-Werbemarkts zu etablieren. Vorreiter in diesem Bereich sind wieder einmal die USA. Der Kommunikationsberater Stephan Schreyer spricht mit dem Radio-Futurologen James Cridland über den Podcastmarkt in den USA und erfolgreiche Formate und Werbeformen. James Cridland ist Audio-Experte und "Radio-Futurologe" Zu den Referenten des Radio Advertising Summit gehören außerdem der DJ und Musikproduzent Felix Jaehn, der erklärt, wie man mit Musik die Massen begeistert. In der Keynote spricht Lisa Wolter, Professorin für Online-Marketing und Medien an der Internationalen Hochschule Erfurt, über die Kraft der emotionalen Ansprache und warum Marken Emotionen brauchen. Durch das Programm führt der Radio- und TV-Moderator Thorsten Schorn, der unter anderem für WDR und RTL ("Denn sie wissen nicht, was passiert") moderiert.

