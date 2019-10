Dafür investiere der Konzern in technische Innovationen und exklusive Inhalte. Dazu gehöre auch Fußball. "Deshalb sind auch die Bundesliga-Rechte generell interessant für uns und unsere Zuschauer. Wie wir konkret mit der Vergabe im kommenden Jahr umgehen, werden wir sehen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel auch über Kooperationen", sagte Wössner.



Live-Übertragungsrechte

für insgesamt 40 Fußball-Bundesliga-Spiele von Eurosport inzwischen auch dick im Bundesliga-Geschäft vertreten.

Mit der Telekom ist nun offenbar ein weiterer Player bereit, in die Bundesliga-Rechte zu investieren. Dass es die Telekom mit ihrem Fußball-Engagement ernst meint, zeigt eine Ankündigung von vergangener Woche. Am Rande der Münchner Medientage hatte der Konzern bekannt gegeben, die exklusiven Live-Rechte an den Spielen der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland erworben zu haben . mas/dpa