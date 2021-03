© Jahr Media Die erste Ausgabe von "Pieks" dreht sich monothematisch ums Impfen

Eine Zeitschrift namens "Pieks", in der es ums Impfen geht: Ist das Satire? Oder was für Kinder? Nein, weder noch: Mit "Pieks" will Jahr Media eine Art Wissensmagazin zu heiß diskutierten Themen starten – um "Filterblasen zum Platzen zu bringen" (O-Ton Verlag). In der ersten Ausgabe geht’s ums Impfen. Den Diskussionen auf Social Media will man weitgehend "freien Lauf lassen". Bemerkenswert ist das Projekt auch noch aus weiteren Gründen.