Handelsblatt-Chef Gabar Steingart erklärt, wie er die die Leistungen seiner Journalisten siebenmal verkauft

Zwischen Gabor Steingart und seinem ehemaligen Arbeitgeber Der Spiegel fliegen die Fetzen. In seiner aktuellen Ausgabe nimmt das Nachrichtenmagazin das Geschäftsmodell von Steingarts Medien-Start-up The Pioneer auseinander. Der ehemalige Hauptstadt-Büroleiter des Spiegel schießt zurück und versucht in einem Beitrag in eigener Sache, die Spiegel-Story zu zerpflücken.