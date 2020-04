© Madsack

Dany Schrader und Christoph Maier steigen in die RND-Chefredaktion auf

Zum 1. Mai werden Dany Schrader, 43, und Christoph Maier, 40, in die Chefredaktion des Redaktionsnetzwerks Deutschland berufen. Im Gegenzug verliert Matthias Koch seine Funktion als Mitglied der Chefredaktion. Der ehemalige Chefredakteur der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung war 2013 Gründungschefredakteur des damals noch völlig anders aufgestellten RND. Künftig fungiert Koch als Chefautor.Schrader bleibt in Personalunion zuständig für Print, ebenso bleibt der wie Fenske 2015 von der Abendzeitung gekommene Maier Chef des Digital Hub. "Mit Dany Schrader und Christoph Maier übernehmen zwei ausgezeichnete Journalisten die operative Leitung unseres neuen Newsrooms, die Print- und Digitalexpertise vereinen", sagt Fenske.Sobald Eva Quadbeck, 50, gemeinsam mit Kristina Dunz von der Rheinischen Post zum Berliner RND-Büro wechseln darf, voraussichtlich also erst im Januar 2021, hat der fürs Überregionale zuständige RND-Chefredakteur damit drei Stellvertreter: Schrader, Maier und die Berliner Büroleiterin Quadbeck. Sie folgt auf Gordon Repinski, der nun doch bereits zum 1. Mai bei Gabor Steingarts Media Pioneer anheuern kann. usi