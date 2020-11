"Hannah Suppa steht beispielhaft für kraftvolle digitale Transformation im Lokal- und Regionaljournalismus", sagte der Vorsitzende der Madsack-Geschäftsführung, Thomas Düffert. Suppa hat bei der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung (HAZ) volontiert. 2014 wurde sie stellvertretende HAZ-Chefredakteurin, von 2017 bis 2019 war sie Chefredakteurin der Märkischen Allgemeinen Zeitung in Potsdam.Emendörfer (57) ist nach acht Jahren in der LVZ-Chefredaktion künftig als Chefkorrespondent in der Hauptstadtredaktion des zu Madsack gehörenden Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) tätig. In seiner neuen Rolle ist er speziell für Osteuropa/Russland zuständig.Zur Madsack Mediengruppe gehören unter anderem 15 Zeitungen, darunter die LVZ, die HAZ, die Ostsee-Zeitung und die Lübecker Nachrichten sowie das RND und mehr als 20 Anzeigenblätter. Das RND produziert überregionale Inhalte für die Madsack-Medien, aber auch für Tageszeitungen, die nicht zu dem Konzern gehören. dpa