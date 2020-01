Im Dezember dementierte Eva Quadbeck noch auf Anfrage von HORIZONT, als Nachfolgerin von Gordon Repinski zum RND zu wechseln. Heute Vormittag teilte Madsack den Mitarbeitern jedoch mit: Die stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin der Parlamentsredaktion der Rheinischen Post wird in derselben Funktion zum RND wechseln.Mitbringen wird sie zum Leidwesen des erst seit Januar amtierenden RP-Chefredakteurs Moritz Döbler Kristina Dunz. Ein Wermutstropfen gibt es für Madsack allerdings: Das neue Führungsduo wird erst im Januar nächsten Jahres antreten.Gemeinsam mit RND-Chefredakteursollen die 49-jährige Quadbeck und die 52-jährige Dunz das Portfolio an journalistischen Produkten und Formaten des RND weiter ausbauen, teilt Madsack mit. Konzern-Cheffreut sich, mit den beiden Frauen "zwei der renommiertesten Politikjournalistinnen Deutschlands" für das RND gewonnen zu haben. Beide seien erfahren, bestens vernetzt in der Bundespolitik, und sie "genießen sowohl in der Medienbranche als auch in der Politik hohe Wertschätzung für ihre Arbeit".Quadbeck arbeitet seit 2002 als Korrespondentin in der Hauptstadt. Von 2014 an leitete sie als Nachfolgerin vondie Parlamentsredaktion der Rheinischen Post. 2016 berief Chefredakteur Bröcker sie zu seiner Stellvertreterin. Nachdem Bröcker zu Gabor Steingartsgewechselt war, wurde jedoch nicht sie seine Nachfolgerin, sondern Moritz Döbler, bis dahin Vorstand und Chefredakteur desin Bremen.Kaum in Düsseldorf angetreten, kehren ihm nun sowohl seine Stellvertreterin als auch die Berlin-Chefin den Rücken. Bis zu ihrem Antritt bei Madsack in Berlin am 1. Januar 2021 ist allerdings Zeit, dieses Vakuum zu füllen.Das RND wiederum gewinnt mit Quadbeck und Dunz nicht nur an politischer Expertise, sondern wird auch von der TV-Präsenz der beiden Journalistinnen profitieren. Dunz erhielt 2017 den Preis der Bundespressekonferenz für ihre berühmte Frage zur Pressefreiheit an US-Präsident Donald Trump. Damals war sie noch bei der. Zusammen mit Quadbeck schrieb sie außerdem eine Biografie über. usi