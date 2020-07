Mit Wirkung zum 1. Oktober wird der bisherige Geschäftsführer der Märkischen Verlags- und Druck-Gesellschaft, Benjamin Schrader, in die Konzerngeschäftsführung der Madsack Mediengruppe berufen. Als Chief Operating Officer (COO) wird der 41-Jährige für das operative Geschäft der Mediengruppeverantwortlich sein.Zudem wird er die beiden Wachstumsfelder Post und Reisen verantworten. Konzernchef Thomas Düffert kommentiert die Personalie: „Benjamin Schrader ist eine große Verstärkung für uns. Es ist ein sehr unternehmerisch agierender und moderner Medienmanager“.Schrader kam 2013 zu Madsack, seit 2015 führt er die Geschäfte der Märkischen Allgemeinen Zeitung. In Brandenburg habe er gezeigt, dass er sich in allen wichtigen Themenbereichen von Regionalzeitungen bestens auskenne, sagt Düffert. Gleichzeitig habe er sich bei konzerninternen Veränderungsprozessen "als umsichtiger Teamplayer erwiesen.Im Rahmen der Neuaufstellung der Konzerngeschäftsführung aus CEO Düffert, COO Schrader und CFO Adrian Schimpf übernimmt der Digitalchef Bernhard Bahners die konzernweite Steuerung des B2C-Marketings für Print und Online. Das konzernweite Key-Account-Management verantwortet künftig Günter Evert, Leiter des Konzernbereichs Niedersachsen. usi