Die Anzeigen erscheinen unter anderem in Schülerzeitungen

Der Fachkräftemangel ist längst auch in der Verlagsbranche angekommen, die wirtschaftlich eher trüben Aussichten machen die angespannte Lage nicht besser. Der Medienverband der Freien Presse in Bayern wirbt unter dem Motto "Mach Medien!" daher nun aktiv um junge Talente.

MVFP Die Motive tragen unverkennbar die Handschrift von Peter "Bulo" Böhling

MVFP-Mitgliedsverlage können auf der Website außerdem eigene Profile mit Angeboten für junge Interessenten und Berufsberater anlegen und zum Beispiel Schülerpraktika, Volontariate oder einen Tag der offenen Tür anbieten. Im Gegenzug unterstützen die Verlage die Initiative, in dem sie die Anzeigenmotive in ihren eigenen Medien veröffentlichen. Der MVFP Bayern hat darüberhinaus ein Budget zur Verfügung gestellt, mit dem die Motive in rund 25 Schülermagazinen geschaltet werden.Dass einem die Machart der Motive bekannt vorkommt, liegt an einem der Initiatoren der Aktion: Peter "Bulo" Böhling, ("Clap") hat die Initiative gemeinsam mit Winfried Hanuschik, Herausgeber des Musikmagazins "Crescendo" und den MVFP-Vertretern Anina Veigel und Tim Sievert ins Leben gerufen und auch die Anzeigen gestaltet."Eine der großen Herausforderungen für unsere Unternehmen ist die Gewinnung von vielen jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die unsere Branche mit ihrem Potential voranbringen", erklärt Horst Ohligschläger, Erster Vorsitzender des MVFP Bayern. "Ziel ist es, einen direkten Kanal zu Schülern, Abiturienten, Studenten, Absolventen und jungen Berufstätigen aufzubauen", ergänzt Peter "Bulo" Böhling, "damit der Nachwuchs sowohl Lust auf die Branche als auch konkrete Einstiegsmöglichkeiten bekommt". Vorgestellt wurde die Aktion am Mittwoch bei einer Kick-off-Veranstaltung in München.