Die 20 reichweitenstärksten Zeitschriften

Titel MA 2020 I MA 2020 II Index BILD am SONNTAG 6,84 7,20 105 Prisma 6,19 7,07 114 stern 5,14 5,51 107 TV Movie 5,25 5,34 102 DER SPIEGEL 4,66 5,26 113 BILD der FRAU 4,34 4,59 106 tv14 4,86 4,50 93 SPORT BILD 4,25 4,33 102 rtv 5,04 4,05 80 HÖRZU 3,51 3,71 106 TV DIGITAL 3,29 3,65 111 Kino 3,08 3,65 119 FOCUS 3,30 3,47 105 BUNTE 3,37 3,44 102 TV SPIELFILM 3,36 3,36 100 Gala 2,48 2,70 109 GEO 2,36 2,56 108 tina 2,22 2,26 102 tv Hören und Sehen 2,22 2,25 101 kicker (Montagsausgabe) 1,88 2,16 115

Quelle: (Agma/Leser pro Ausgabe in Mio.)

Überregionale Tageszeitungen gewinnen Leser

Die Feldzeit der aktuellen Presse-MA lag zwar vor der Corona-Pandemie - die teilweise drastischen Auflagenverluste vieler Magazine in den vergangegen Monaten dürften sich also erst in der kommenden MA 2021 Presse I niederschlagen, die im kommenden Januar veröffentlicht wird. Allerdings fällt auf, dass viele Titel trotz der auf breiter Front rückläufigen Auflagen Leser hinzugewinnen konnten. So liegen die Reichweiten der aktuellen Magazine durchweg im Plus: Der Spiegel erreicht demnach 5,62 Millionen Leser, ein Plus um 13 Prozent, der Stern verbessert sich um 7 Prozent auf 5,51 Millionen Leser und auch der Focus liegt mit 5 Prozent im Plus und erreicht damit 3,47 Millionen Leser.Auch das Segment der People-Magazine konnte laut MA größtenteils Leser hinzugewinnen, inklusive der beiden Dickschiffe Bunte und Gala. Die Bunte steigert ihre Reichweite um 2 Prozent auf 3,44 Millionen Leser, der Konkurrent Gala von Gruner + Jahr liegt sogar mit 9 Prozent im Plus (2,7 Mio. Leser).Die weiterhin stärkste Nutzung verzeichnen die Programmzeitschriften mit einer Gesamtreichweite von 54,4 Prozent bei den Lesern ab 14 Jahren. Während bei der letzten MA viele Billigtitel zulegen konnten, konnten bei der aktuellen Erhebung vor allem die Klassiker punkten. Die Hörzu liegt mit 6 Prozent im Plus, TV Movie steigert sich um 2 Prozent und TV Digital legt sogar um 11 Prozent zu. Erneut deutlich im Plus liegt das TV-Supplement Prisma, dessen Reichweite um 14 Prozent auf über 7 Millionen Leser steigt, während die Reichweite von rtv um 20 Protzent auf 4 Millionen Leser einbricht.Prisma rückt damit der Bild am Sonntag dicht auf die Pelle, die ihre Reichweite trotz rückläufiger Auflage um 5 Prozent auf 7,2 Millionen Leser ausbauen kann. Ebenfalls 5 Prozent im Plus liegt der Schwestertitel Welt am Sonntag (0,9 Mio. Leser), die Reichweite der Zeit steigt analog zur positiven Auflagenentwicklung um 13 Prozent auf 1,95 Millionen Leser. Die Reichweite der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung sinkt dagegen um 6 Prozent auf 0,78 Millionen Leser.Erstmals in der aktuellen MA ausgewiesen wurde der Feinschmecker aus dem Jahreszeiten Verlag, der auf eine Reichweite von 280.000 Lesern kommt. Insgesamt kommen die aktuell von der MA ausgewiesenen 152 Zeitschriftentitel pro Erscheinungsintervall auf 54,8 Millionen Leser, was 77,6 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung über 14 Jahren entspricht.Teilweise erstaunliche Reichweitensprünge weist die MA für die meisten überregionalen Tageszeitungen aus. So steigt die Reichweite der werktäglichen Ausgabe der Welt trotz der radikal bereinigten Druckauflage um sage und schreibe 27 Prozent auf 890.000 Leser pro Ausgabe. Die Leserzahlen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (0,96 Mio.) und des Handelsblatts (0,52 Mio.) steigen um jeweils 16 Prozent, die Süddeutsche Zeitung verliert marginal und kommt auf 1,27 Millionen Leser. Deutlich im Plus liegt auch die taz, deren Reichweite um ein Drittel auf 320.000 Leser steigt. Die Reichweite der Bild sinkt dagegen um 9 Prozent auf 7,88 Millionen Leser.Auch die Feldzeit der aktuellen MA Tageszeitungen lag noch vor der Corona-Pandemie, eventuelle Effekte finden sich in den MA-Zahlen also noch nicht ablesen. Vor allem die überregionalen Tageszeitungen mussten in den vergangenen Monaten teilweise hohe Auflagenverluste hinnehmen, weil Bordexemplare wegfielen und zahlreiche Verkaufsstellen geschlossen waren.Für die aktuelle Erhebung weist die MA eine Gesamtreichweite der 124 erfassten Zeitungen von 36,8 Millionen Lesern ab 14 Jahren aus. Die Reichweite sinkt von 53,9 auf 52 Prozent. dh