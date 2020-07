MA 2020 Audio II: Die 20 größten Sender

Sender Hörer in Tsd. Veränd. abs. Veränd in % radio NRW 1.500 +25 +1,7 BAYERN 1 1.104 -37 -3,2 SWR3 998 -28 -2,7 WDR 2 950 -70 -6,9 ANTENNE BAYERN 805 -91 -10,2 1LIVE 746 -38 -4,8 NDR 2 740 -10 -1,3 BAYERN 3 728 -86 -10,6 HIT RADIO FFH 458 0 0,0 radio ffn 418 -44 -9,5 SWR4 BW 414 -1 -0,2 SWR1 BW 411 +3 +0,7 MDR SACHSEN 406 +14 +3,6 RADIO BOB! 395 +88 +28,7 MDR JUMP 328 +20 +6,5 hr3 288 -38 -11,7 hr4 285 +26 +10,0 R.SH Radio Schleswig-Holstein 238 -58 -19,6 ROCK ANTENNE 233 +2 +0,9 Klassik Radio 228 0 0,0

Quelle: Agma (Hörer pro Stunde in Tsd. / Deutschsprachige Bev. ab 14 Jahren)

MA 2020 Audio II: Die Gewinner

Sender Hörer in Tsd. Veränd. abs. Veränd. in % RADIO BOB! 395 +88 +28,7 HITRADIO RTL SACHSEN 94 +28 +42,4 hr4 285 +26 +10,0 radio NRW 1.500 +25 +1,7 MDR JUMP 328 +20 +6,5 RADIO PSR 168 +20 +13,5 MDR SACHSEN 406 +14 +3,6 Bayern 2 156 +14 +9,9 ANTENNE THÜRINGEN 140 +13 +10,2 RADIO BOB! rockt Schleswig-Holstein 67 +13 +24,1

Quelle: Agma (Hörer pro Stunde in Tsd. / Deutschsprachige Bev. ab 14 Jahren)

MA 2020 Audio II: Die Verlierer

Sender Hörer in Tsd. Veränd. abs. Veränd. in % ANTENNE BAYERN 805 -91 -10,2 BAYERN 3 728 -86 -10,6 Antenne Niedersachsen 208 -73 -26,0 WDR 2 950 -70 -6,9 R.SH Radio Schleswig-Holstein 238 -58 -19,6 radio ffn 418 -44 -9,5 1LIVE 746 -38 -4,8 hr3 288 -38 -11,7 BAYERN 1 1.104 -37 -3,2 bigFM HOT MUSIC RADIO 147 -37 -20,1

Quelle: Agma (Hörer pro Stunde in Tsd. / Deutschsprachige Bev. ab 14 Jahren)

Aber zunächst zu den Reichweiten der klassischen Radiosender: Der große Verlierer der aktuellen MA heißt erneut Antenne Bayern. Der langjährige Branchenprimus unter den deutschen Privatsendern muss erneut herbe Verluste einstecken. Pro Stunde hörten an einem Werktag im Schnitt 805.000 Hörer den Sender aus Ismaning - ein Verlust von 91.000 Hörern pro Stunde beziehungsweise 10 Prozent im Vergleich zur vorangegangenen MA Audio 2020 I.Auffällig ist allerdings, dass alle großen Sender in Bayern und auch bundesweit zahlreiche Hörer verloren haben. Für Bayern 3 weist die MA 86.000 Hörer weniger aus, Bayern 1 verliert 37.000 Hörer. Auch die öffentlich-rechtlichen Dickschiffe SWR 3 (-28 Tsd.) , WDR 2 (-70 Tsd.) und 1Live (-38 Tsd. Hörer) liegen durchweg im Minus. Abgesehen von dem Mantelprogrammanbieter Radio NRW mit glatt 1,5 Millionen Hörern pro Stunde kommt lediglich Bayern 1 noch auf mehr als eine Million Hörer pro Stunde (1,1 Millionen). Auch SWR 3 und WDR 2 rutschen in den sechstelligen Bereich.Gewonnen haben vor allem kleinere und mittelgroße Sender - allen voran Radio Bob. Der Rocksender setzt sein rasantes Wachstum fort und kommt laut den aktuellen Zahlen jetzt auf knapp 400.000 Hörer pro Stunde (exakt 395 Tsd.) und schiebt sich damit an namhaften Sendern wie HR3 oder R.SH vorbei. Ebenfalls deutlich zulegen konnten Hitradio RTL Sachsen, HR4, die junge MDR-Welle Jump sowie der Ortsrivale Radio PSR. Da gleich mehrere Sender aus Sachsen deutliche Zugewinne verzeichnen konnten, liegt die Vermutung nahe, dass die Verluste der großen bayerischen Sender zumindest im Norden Bayerns zum Teil auf das Konto der ostdeutschen Sender gehen.Insgesamt bleibt die Radio-Nutzung auf hohem Niveau stabil: 93,4 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren schalten mindestens einmal im Monat das Radio ein, die Hördauer liegt mit 254 Minuten im Schnitt bei mehr als vier Stunden. Online-Radiosender sind vor allem bei jungen Höreren beliebt, hier liegt die Reichweite in einem 4-Wochen-Zeitraum bei 34,5 Prozent. Podcasts wurden von 22,3 Prozent der Befragten schon einmal genutzt, bei den 14- bis 49-Jährigen liegt der Anteil bei 33,5 Prozent."Die aktuelle MA Audio bescheinigt der Gattung Radio/Audio einmal mehr starke Nutzungswerte, die in Summe auf hohem Niveau konstant bleiben" betont Jan Isenbart, Vorstand Radio/Audio der Agma. "Da in die Frühjahrserhebung bis Ende März nur zwei Corona-Wochen fielen, gibt es erwartungsgemäß keinen Sondereffekt in den Daten aus insgesamt 28 Erhebungswochen. Hinzu kommt, dass sich eine steigende Nutzung im Streaming-Bereich, wie sie die MA IP Audio dokumentiert hat, und ein leichter Rückgang beim Hören im Autoradio durch Lockdown und Home Office aktuell die Waage gehalten haben könnten. Die MA Audio bietet damit auch in besonders herausfordernden Zeiten eine verlässliche Planungsgrundlage für 2021." dh