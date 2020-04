MA 2020 Audio I: Die 20 größten Sender

Sender Hörer in Tsd. Veränd. abs. Veränd. in % Radio NRW 1.475 -119 -7,5 Bayern 1 1.141 +38 +3,4 SWR3 1.026 -7 -0,7 WDR 2 1.020 -72 -6,6 Antenne Bayern 896 -139 -13,4 Bayern 3 814 -54 -6,2 1Live 784 -71 -8,3 NDR 2 750 -57 -7,1 Radio FFN 462 +1 +0,2 Hit Radio FFH 458 -16 -3,4 SWR4 BW 415 -39 -8,6 SWR1 BW 408 +1 +0,2 MDR Sachsen 392 +26 +7,1 hr3 326 -32 -8,9 MDR Jump 308 +9 +3,0 Radio Bob 307 +74 +31,8 R.SH Radio Schleswig-Holstein 296 +16 +5,7 Antenne Niedersachsen 281 -65 -18,8 hr4 259 +65 +33,5

MA 2020 Audio I: Die Verlierer

Sender Hörer in Tsd. Veränd. abs. Veränd. in % Antenne Bayern 896 -139 -13,4 Radio NRW 1.475 -119 -7,5 WDR 2 1.020 -72 -6,6 1Live 784 -71 -8,3 Antenne Niedersachsen 281 -65 -18,8 NDR 2 750 -57 -7,1 Bayern 3 814 -54 -6,2 SWR4 BW 415 -39 -8,6 Bayern 2 142 -36 -20,2 hr3 326 -32 -8,9

MA 2020 Audio I: Die Gewinner

Sender Hörer in Tsd. Veränd. abs. Veränd. in % Radio Bob 307 +74 +31,8 hr4 259 +65 +33,5 Bayern 1 1.141 +38 +3,4 Bremen Eins 143 +27 +23,3 MDR Sachsen 392 +26 +7,1 RTL Radio 156 +20 +14,7 Radio Schlagerparadies 145 +17 +13,3 R.SH Radio Schleswig-Holstein 296 +16 +5,7 hr1 200 +16 +8,7 Radio Teddy 72 +15 +26,3

"Die Feldzeit der aktuellen Ausweisung endete bereits Anfang Dezember 2019. Es wird also wie bisher die Radionutzung 'unter normalen Lebensumständen' abgebildet", erklärt Jan Isenbart, Vorstand Radio/Audio der Agma. "Seit Beginn der Corona-Krise erreichen uns indes zahlreiche Meldungen aus den Reihen unserer Mitglieder sowie unabhängige Marktumfragen, die dem Medium Radio/Audio derzeit einen außerordentlichen Boom in der Nutzung bescheinigen. Einzelne Mitglieder berichten aktuell, etwa auf Basis ihrer Livestreams, von bis zu 90 Prozent Steigerung. Auch Podcasts rund um Corona erzielen teilweise Millionen Abrufe."Beim Blick auf die großen Radiosender fällt allerdings zunächst ein großer Verlierer ins Auge: Antenne Bayern hat nach dem Relaunch im Herbst zahlreiche Hörer verloren und rutscht mit 896.000 Hörern pro Stunde (Montag bis Freitag/6-18 Uhr) deutlich unter die Marke von einer Million Hörern pro Stunde. In absoluten Zahlen hat der langjährige Marktführer in Bayern 139.000 Hörer pro Stunde verloren - ein Minus von rund 13 Prozent.Bayern 1 konnte dagegen zum zweiten Mal in Folge zulegen und erreicht nun 1,14 Millionen Hörer pro Stunde (+38.000 Tsd.). Damit bleibt die BR-Welle der größte deutsche Einzelsender. Mehr Hörer pro Stunde erreicht nur das Mantelprogramm Radio NRW mit 1,48 Millionen Höreren (-119 Tsd. Hörer). SWR 3 kann seine Reichweite mit 1,03 Millionen Hörern pro Stunde weitgehend stabil halten, WDR 2 hält sich mit 1,02 Millionen Hörern pro Stunde (-72.000) noch knapp über der Millionengrenze.Außer Antenne Bayern musste auch Bayern 3 Federn lassen (814.000 Hörer Pro Stunde/-54.000 Tsd.), wenngleich nicht ganz so stark wie die private Konkurrenz. Hohe Verluste verzeichneten auch 1Live (-71.000 Tsd.) und NDR 2 (-57.000 Tsd.).Zu den großen Gewinnern zählen neben Bayern 1 vor allem zwei Sender aus Hessen: Radio Bob konnte seine Reichweite um fast ein Drittel auf 307.000 Hörer pro Stunde (+74.000 Hörer) ausbauen, die öffentlich-rechtliche Welle hr4 legt ebenfalls um ein Drittel auf 259.000 Hörer zu (+65.000 Hörer). Deutlich im Plus liegen außerdem Bremen Eins, MDR Sachsen, RTL Radio, Radio Schlagerparadies, R.SH und hr1.Insgesamt kann die Gattung immer noch sehr hohe Gesamtreichweiten vorweisen: Im Schnitt hören drei Viertel aller Deutschen ab 14 Jahren täglich Radio (75,4 Prozent), der weiteste Hörerkreis, also Hörer, die innerhalb von vier Wochen mindestens ein Audio-Angebot nutzen, deckt sogar 93 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung ab."Wir erzielen extrem schnell hohe Reichweiten auf allen Verbreitungswegen", betont Marianne Bullwinkel, Sprecherin der Geschäftsführung des Audio-Vermarkters RMS. "Vor allem aber vertrauen die Menschen ihrem lokalen Radiosender – Nutzungszahlen auf Primetime-Niveau über den gesamten Tag, wie die Ad-hoc-Umfrage sie zeigt, sprechen eine deutliche Sprache. Für Werbekunden entsteht hier die Chance, in einem durchweg positiven Umfeld wichtige Unternehmensbotschaften zu verbreiten, Zielgruppen zu aktivieren oder über neue Angebote zu informieren. Und sei es das herzliche Dankeschön an die eigenen Teams." dh